Зеленский подписал указ о назначении Игоря Клименко руководителем Центра кибербезопасности

Зеленский назначил Клименко руководителем Центра кибербезопасности
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующее решение глава государства закрепил указом № 906/2026 от 15 сентября 2026 года. Документ предусматривает внесение изменений в предыдущий указ президента о деятельности центра.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.
Клименко получил новую должность: Зеленский подписал указ
Согласно документу, статья 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" изложена в новой редакции. Отныне руководителем центра назначен Игорь Клименко, занимающий должность секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что известно о Национальном координационном центре кибербезопасности
Национальный координационный центр кибербезопасности является координационным органом при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Его деятельность связана с обеспечением взаимодействия государственных органов в сфере кибербезопасности и реагированием на киберугрозы.
Ранее центр возглавлял Рустем Умеров, однако новым указом президент назначил на эту должность секретаря СНБО Игоря Клименко.
Как писали Новини.LIVE, 14 июля Верховная Рада отправила предыдущее правительство в отставку. В Кабинете министров Юлии Свириденко Игорь Клименко возглавлял Министерство внутренних дел.
16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. Министерства возглавили новые руководители, а отдельные чиновники получили другие должности в системе государственного управления. При этом Игорь Клименко не вошёл в состав нового правительства. Он стал секретарём СНБО.