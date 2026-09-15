Зеленский подписал указ о назначении Игоря Клименко руководителем Центра кибербезопасности

Секретарь СНБО Игорь Клименко. Фото: Игорь Клименко/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующее решение глава государства закрепил указом № 906/2026 от 15 сентября 2026 года. Документ предусматривает внесение изменений в предыдущий указ президента о деятельности центра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

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Указ Зеленского о назначении Клименко. Фото: скриншот

Клименко получил новую должность: Зеленский подписал указ

Согласно документу, статья 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" изложена в новой редакции. Отныне руководителем центра назначен Игорь Клименко, занимающий должность секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно о Национальном координационном центре кибербезопасности

Национальный координационный центр кибербезопасности является координационным органом при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Его деятельность связана с обеспечением взаимодействия государственных органов в сфере кибербезопасности и реагированием на киберугрозы.

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Ранее центр возглавлял Рустем Умеров, однако новым указом президент назначил на эту должность секретаря СНБО Игоря Клименко.

Как писали Новини.LIVE, 14 июля Верховная Рада отправила предыдущее правительство в отставку. В Кабинете министров Юлии Свириденко Игорь Клименко возглавлял Министерство внутренних дел.

16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. Министерства возглавили новые руководители, а отдельные чиновники получили другие должности в системе государственного управления. При этом Игорь Клименко не вошёл в состав нового правительства. Он стал секретарём СНБО.