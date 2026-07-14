Рада звільнила Свириденко з посади прем’єр-міністерки

Кабінет міністрів у залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Наслідком є звільнення всього уряду. "За" проголосували 258 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Парламент погодив відставку Свириденко

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Свириденко Юлії Анатоліївни", — йдеться в тексті постанови.

Свириденко у свою чергу подякувала міністрам зі своєї команди, нардепам та президенту України Володимиру Зеленському.

Також вона написала допис у Telegram, де зазначила, що працювати для України було честю.

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Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Зазначимо, що чинний уряд був на посаді менше року.

Наступником Свириденко може стати голова "Нафтогазу" Сергій Корецький. Очільника нового уряду парламент обиратиме вже 16 липня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон, який розширює права військовослужбовців, звільнених умовно-достроково для проходження служби за контрактом. Документ надає їм право на щорічну оплачувану відпустку, лікування, відпустки за сімейними обставинами та визначає нові правила переведення між військовими частинами. Крім того, закон уточнює перелік підстав, за яких такі військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби.

Також парламент підтримав чергове продовження дії воєнного стану в Україні, тож після набрання законом чинності особливий правовий режим залишатиметься чинним ще 90 діб. Водночас нардепи ухвалили і рішення про подовження загальної мобілізації — її дію продовжено ще на три місяці, починаючи з 2 серпня 2026 року.