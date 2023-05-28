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Эрдоган побеждает на выборах в Турции: подсчитано 90% голосов

28 мая 2023 19:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган побеждает на выборах в Турции: подсчитано 90% голосов
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 мая, завершились выборы президента Турции. По информации СМИ, побеждает Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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В Турции подсчитали уже около 90% голосов.

"Председатель Высшей избирательной комиссии Турции заявил, что президент Эрдоган лидирует в президентской гонке с 54,5 процентами голосов", — говорится в сообщении.

Официальные результаты еще не объявлены.

Выборы в Турции
Итоги голосования выборов в Турции. Фото: AAElection

Напомним, в Турции завершились выборы президента. В настоящее время продолжается подсчет голосов.

Также мы писали, что в воскресенье, 28 мая, в Турции проходил второй тур президентских выборов. Местные избиратели удивили неординарным нарядом и способами голосования.

Добавим, по прогнозам СМИ, эти выборы могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

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