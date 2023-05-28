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У Туреччині завершилися вибори президента: хто лідирує

28 травня 2023 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині завершилися вибори президента: хто лідирує
Людина голосує під час другого туру президентських виборів у Туреччині. Фото: REUTERS/Kemal Aslan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Туреччині завершилися вибори президента. Наразі триває підрахунок голосів.

Про це повідомляє Anadolu.

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Вибори в Туреччині

"Виборчі дільниці по всій Туреччині закрилися в неділю, оскільки голосування на другому турі президентських виборів у країні завершилося о 17:00 за місцевим часом. Для голосування зареєструвалися понад 64,1 мільйона осіб, у тому числі понад 1,92 мільйона раніше проголосували на закордонних виборчих дільницях", — йдеться у повідомленні.

Загалом для виборців було встановлено 191 885 урн для голосування в Туреччині. 

Після відкриття 11% скриньок лідирує чинний президент Ердоган:

  • Реджеп Тайїп Ердоган — 64,04%;
  • Кемаль Киличдароглу — 35,96%.
Выборы в Турции
Результати голосування з 11% скриньок. Фото: secim.ntv.com.tr

Нагадаємо, у неділю, 28 травня, у Туреччині проходив другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та способами голосування.

Також ми писали, що за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

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