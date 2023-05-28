У Туреччині завершилися вибори президента: хто лідирує
У Туреччині завершилися вибори президента. Наразі триває підрахунок голосів.
Про це повідомляє Anadolu.
Вибори в Туреччині
"Виборчі дільниці по всій Туреччині закрилися в неділю, оскільки голосування на другому турі президентських виборів у країні завершилося о 17:00 за місцевим часом. Для голосування зареєструвалися понад 64,1 мільйона осіб, у тому числі понад 1,92 мільйона раніше проголосували на закордонних виборчих дільницях", — йдеться у повідомленні.
Загалом для виборців було встановлено 191 885 урн для голосування в Туреччині.
Після відкриття 11% скриньок лідирує чинний президент Ердоган:
- Реджеп Тайїп Ердоган — 64,04%;
- Кемаль Киличдароглу — 35,96%.
Нагадаємо, у неділю, 28 травня, у Туреччині проходив другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та способами голосування.
Також ми писали, що за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.