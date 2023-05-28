Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: google

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего коллегу из Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, с тем, что тот снова избран на пост президента страны. Сегодня в Турции состоялся второй тур президентских выборов.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Что сказал Зеленский

"Мои поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту Турции, по случаю его победы на президентских выборах", — сказала Зеленский.

В своем поздравлении Зеленский также выразил надежду на продолжение укрепления стратегического сотрудничества между Украиной и Турцией в интересах обеих наций. Он подчеркнул важность усиления взаимной кооперации для поддержания стабильности и безопасности на европейском континенте.

Президентские выборы в Турции

Важно отметить, что сегодня в Турции прошел второй тур президентских выборов. Из-за того, что на первом этапе 14 мая ни один из претендентов не сумел получить необходимых для победы более 50% голосов, был проведен дополнительный тур.

В финальный тур вышли два кандидата — действующий президент Эрдоган, получивший 49,52% голосов, и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, с результатом в 44,88%.

Стоит отметить, что Эрдоган уже два десятилетия находится у власти в Турции, занимая различные должности.

Напомним, в Турции завершились выборы президента. В настоящее время продолжается подсчет голосов.

Также мы писали, что в воскресенье, 28 мая, в Турции проходил второй тур президентских выборов. Местные избиратели удивили неординарным нарядом и способами голосования.