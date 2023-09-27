Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн та Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський приймає вірчу грамоту від нового посла. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Сталося це сьогодні, 27 вересня.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Також глава держави поговорив особисто з кожним послом. Вони обговорили відносини між країнами, підтримку, спільні виклики та можливості.

"Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", — наголосив Зеленський.

Вірчі грамоти від послів

Раніше Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн. Йдеться про Німеччину, Індонезію, Швецію, Чилі, Колумбію та Перу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Він приїхав з офіційним візитом до України.