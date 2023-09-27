Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн та Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Сталося це сьогодні, 27 вересня.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Підтримка України
Також глава держави поговорив особисто з кожним послом. Вони обговорили відносини між країнами, підтримку, спільні виклики та можливості.
"Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", — наголосив Зеленський.
Вірчі грамоти від послів
Раніше Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн. Йдеться про Німеччину, Індонезію, Швецію, Чилі, Колумбію та Перу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Він приїхав з офіційним візитом до України.