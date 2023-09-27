Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн та Євросоюзу arrow

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн та Євросоюзу

27 вересня 2023 20:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн та Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський приймає вірчу грамоту від нового посла. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Сталося це сьогодні, 27 вересня. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Підтримка України

Також глава держави поговорив особисто з кожним послом. Вони обговорили відносини між країнами, підтримку, спільні виклики та можливості.

"Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", — наголосив Зеленський. 

Вірчі грамоти від послів

Раніше Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн. Йдеться про Німеччину, Індонезію, Швецію, Чилі, Колумбію та Перу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Він приїхав з офіційним візитом до України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз