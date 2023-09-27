Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран и Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза. Случилось это сегодня, 27 сентября.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Поддержка Украины
Также глава государства побеседовал лично с каждым послом. Они обсудили отношения между странами, поддержку, общие вызовы и возможности.
"Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами", — подчеркнул Зеленский.
Верительные грамоты от послов
Ранее Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран. Речь идет о Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он приехал с официальным визитом в Украину.