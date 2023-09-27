Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран и Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский принимает верительную грамоту от нового посла. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза. Случилось это сегодня, 27 сентября.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Также глава государства побеседовал лично с каждым послом. Они обсудили отношения между странами, поддержку, общие вызовы и возможности.

"Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами", — подчеркнул Зеленский.

Верительные грамоты от послов

Ранее Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран. Речь идет о Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он приехал с официальным визитом в Украину.