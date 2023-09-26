Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський обговорив із представником Австрії майбутнє членство України в ЄС arrow

Зеленський обговорив із представником Австрії майбутнє членство України в ЄС

26 вересня 2023 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський обговорив з представником Австрії майбутнє членство України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Він приїхав з офіційним візитом до України.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Про що говорили під час зустрічі

Президент України подякував Австрії за те, що вона підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Також він згадав за готовність країни приєднатися до реалізації Української формули миру. 

Також вони обговорили європейську інтеграцію України та взаємодію з Австрією щодо цього питання. 

"Підтримка європейських прагнень України дуже важлива. Це один із чинників, який мотивує українців, котрі захищають державу й цивілізоване майбутнє", — зауважив глава держави.

Розширення бізнесу Австрії

Крім того, Зеленський зазначив важливість розширення австрійського бізнесу в Україні та реалізацію спільних проєктів, завдяки яким в нашій державі стане більше робочих місць. 

представник Австрії
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Фото: ОП

"Хороша зустріч із Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Дякую за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також наших європейських прагнень. Це те, що дійсно надихає та мотивує наших воїнів: усвідомлення, що Україна є і буде частиною нашого спільного європейського дому", — зауважив Президент після зустрічі. 

Нагадаємо, у Європейській комісії готуються рекомендувати почати переговори щодо членства України в ЄС. Після такого рішення очільники європейських країн повинні підписати таку рекомендацію під час саміту, який відбудеться в грудні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз