Зеленський обговорив з представником Австрії майбутнє членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Він приїхав з офіційним візитом до України.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Про що говорили під час зустрічі

Президент України подякував Австрії за те, що вона підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Також він згадав за готовність країни приєднатися до реалізації Української формули миру.

Також вони обговорили європейську інтеграцію України та взаємодію з Австрією щодо цього питання.

"Підтримка європейських прагнень України дуже важлива. Це один із чинників, який мотивує українців, котрі захищають державу й цивілізоване майбутнє", — зауважив глава держави.

Розширення бізнесу Австрії

Крім того, Зеленський зазначив важливість розширення австрійського бізнесу в Україні та реалізацію спільних проєктів, завдяки яким в нашій державі стане більше робочих місць.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Фото: ОП

"Хороша зустріч із Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Дякую за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також наших європейських прагнень. Це те, що дійсно надихає та мотивує наших воїнів: усвідомлення, що Україна є і буде частиною нашого спільного європейського дому", — зауважив Президент після зустрічі.

Нагадаємо, у Європейській комісії готуються рекомендувати почати переговори щодо членства України в ЄС. Після такого рішення очільники європейських країн повинні підписати таку рекомендацію під час саміту, який відбудеться в грудні.