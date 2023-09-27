Естонія планує перейменувати Калінінград на Кенігсберг

Уряд Естонії. Фото: armyinform.com.ua

Комітет із зовнішніх зв'язків Естонії запропонував замінити назву Калінінград на його історичний варіант — Кенігсберг. Запит розгляне комісія зі стандартів естонської мови.

Про це повідомляє пресслужба парламенту країни.

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Повідомляється, що комітет Рійгікогу (парламент) із зовнішніх зв'язків запропонував Мовному комітету Товариства рідної мови розглянути можливість використання назви Кенігсберг в естонській мові замість Калінінграда.

За словами голови комітету із зовнішніх зв'язків Марка Міхкельсона, комітет дійшов висновку про те, що використання назви Калінінград, пов'язаної з радянським періодом, в естонській мові слід припинити, віддаючи перевагу історичній назві Кенігсберг.

На засіданні члени Комітету також зазначили, що для російського міста Кінгісеп було б доречно використовувати його ранні назви — Ямбург або Яама.

Питання про зміну назви було обговорено комітетом із зовнішніх зв'язків у зв'язку з рішенням Рійгікогу "Пропозиція Уряду республіки про повернення історичної, естонської назви Кенігсберг", запропонованим фракцією Естонської консервативної народної партії. Обговорення цього питання комітетом буде продовжено у жовтні.

Нагадаємо, що Естонія, Литва та Латвія вирішили приєднатися до декларації "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі.