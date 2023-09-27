Естонія планує перейменувати Калінінград на Кенігсберг
Комітет із зовнішніх зв'язків Естонії запропонував замінити назву Калінінград на його історичний варіант — Кенігсберг. Запит розгляне комісія зі стандартів естонської мови.
Про це повідомляє пресслужба парламенту країни.
Що відомо про рішення парламенту Естонії
Повідомляється, що комітет Рійгікогу (парламент) із зовнішніх зв'язків запропонував Мовному комітету Товариства рідної мови розглянути можливість використання назви Кенігсберг в естонській мові замість Калінінграда.
За словами голови комітету із зовнішніх зв'язків Марка Міхкельсона, комітет дійшов висновку про те, що використання назви Калінінград, пов'язаної з радянським періодом, в естонській мові слід припинити, віддаючи перевагу історичній назві Кенігсберг.
На засіданні члени Комітету також зазначили, що для російського міста Кінгісеп було б доречно використовувати його ранні назви — Ямбург або Яама.
Питання про зміну назви було обговорено комітетом із зовнішніх зв'язків у зв'язку з рішенням Рійгікогу "Пропозиція Уряду республіки про повернення історичної, естонської назви Кенігсберг", запропонованим фракцією Естонської консервативної народної партії. Обговорення цього питання комітетом буде продовжено у жовтні.
Нагадаємо, що Естонія, Литва та Латвія вирішили приєднатися до декларації "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі.