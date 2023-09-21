Зеленський прибув у Білий Дім на зустріч з Байденом

Президент США Джой Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Білого Дому. Там він зустрівся з главою США Джо Байденом.

Пряму трансляцію зустрічі лідерів можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Зеленський зустрівся з Байденом

Відомо, що після переговорів лідери проведуть спільну пресконференцію. Там, зокрема, Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, протитанкові засоби, артилерія та касетні снарядів DPICM.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Також ми писали, що під час робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Штатів Джо Байденом. Американський лідер, зокрема, хоче почути про розвиток подій на полі бою та прогрес в контрнаступі ЗСУ.