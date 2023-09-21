Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський прибув у Білий Дім на зустріч з Байденом arrow

Зеленський прибув у Білий Дім на зустріч з Байденом

21 вересня 2023 22:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський прибув у Білий Дім на зустріч з Байденом
Президент США Джой Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Білого Дому. Там він зустрівся з главою США Джо Байденом. 

Пряму трансляцію зустрічі лідерів можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Байденом

Відомо, що після переговорів лідери проведуть спільну пресконференцію. Там, зокрема, Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, протитанкові засоби, артилерія та касетні снарядів DPICM.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Також ми писали, що під час робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Штатів Джо Байденом. Американський лідер, зокрема, хоче почути про розвиток подій на полі бою та прогрес в контрнаступі ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз