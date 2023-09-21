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Зеленский прибыл в Белый Дом на встречу с Байденом

21 сентября 2023 22:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский прибыл в Белый Дом на встречу с Байденом
Президент США Джой Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый Дом. Там он встретился с главой США Джо Байденом.

Прямую трансляцию встречи лидеров можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Зеленский встретился с Байденом

Известно, что после переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Там, в частности, Джо Байден объявит новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия и кассетные снаряды DPICM.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Также мы писали, что в ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Штатов Джо Байденом. Американский лидер, в частности, хочет услышать о развитии событий на поле боя и прогрессе в контрнаступлении ВСУ.

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