Зеленский прибыл в Бельгию: будет говорить о F-16

Премьер Бельгии Александер де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Belga News Agency

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию. Там он будет говорить о потребности в истребителях F-16.

Об этом сообщает Belga News Agency.

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Глава государства встретится с премьер-министром Бельгии Александером де Кроом, министром иностранных дел Хаджом Лахбибом, министром обороны Людивином Дедондером и министром сотрудничества в области развития Керолайном Геннесом.

Во время разговора будет обсуждаться будущее председательство Бельгии в Европейском Союзе и ряд двусторонних соглашений. Зеленский также будет говорить о потребности в истребителях F-16.

"Украина будет освобождена. Для этого она должна получить доминирование в своем воздушном пространстве. Только тогда ужасные воздушные атаки смогут прекратиться. Мы поможем в этом как член коалиции F-16 вместе с 15 другими странами", — отметил де Кроо.

Зеленский рассказал, что это визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для украинской стойкости этой зимой.

Глава государства встретится также с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

"Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". У меня есть важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран — участниц этой мощной коалиции", — рассказал он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, украинский Президент Владимир Зеленский французскому телеканалу рассказал о возможном развитии войны в Украине и важности поддержки ее международных союзников.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаком. Это он сделал во время своего официального визита в Бухарест.