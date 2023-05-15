Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський вітається з президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото: president.gov.ua

У Парижі Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорив надання Україні військової допомоги та участь Франції у "коаліції винищувачів". Також було згадано про майбутню інтеграцію України в ЄС та вступ до НАТО.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

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Військова допомога від Франції

"Пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні, зокрема першочерговим потребам нашої країни для зміцнення своєї обороноздатності, захисту українського неба", — йдеться в повідомленні.

Також розглядали можливості практичної співпраці з Французькою Республікою для зміцнення оборонного потенціалу України, необхідного для успішного проведення контрнаступу та повернення окупованих територій.

Зеленський подякував Макрону й висловив сподівання, що Франція підтримає спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів".

Українська формула миру

Лідери країн обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру.

"Глава Української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня. Він подякував Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення Росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру", — зазначається в повідомленні.

Вступ в ЄС та НАТО

Під час зустрічі було також окремо обговорено питання підтримки Францією європейської інтеграції України, а також подальші кроки на шляху України до членства в НАТО.

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства", — зазначив Президент України.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що в Єлисейському палаці підтвердили, що вчора, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський відвідає Париж. Там він проведе робочу вечерю зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.