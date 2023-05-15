Зеленский сообщил о визите в Британию: с кем встретится Президент

Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака в Киеве. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

Владимир Зеленский из Франции отправится в Великобританию. В Лондоне Президент Украины проведет переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своем Telegram-канале.

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Визит в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свое турне по европейским странам.

После Франции он посетит Великобританию.

Цель визита

Зеленский заявил, что в Лондоне встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Предметные переговоры состоятся как в формате тет-а-тет, так и делегациями.

"Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится", — подчеркнул Президент Украины.

Напомним, что в Париже Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.