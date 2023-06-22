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Зеленський пояснив, за яких умов в Україні пройдуть вибори наступного року

22 червня 2023 16:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський пояснив, за яких умов в Україні пройдуть вибори наступного року
Президент України Володимир Зеленський. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи пройдуть в Україні вибори наступного року. За словами українського лідера, це можливо у разі повного закінчення війни.

Про це повідомляє BBC.

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Спочатку мир — потім вибори

Президент Зеленський наголосив на тому, що згідно із законодавством вибори можуть відбуватися лише у мирний час, коли немає війни.

"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир, і життя було таке, як було до війни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спікер Верховної Ради України зазначив, що вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі. Найоптимальнішим варіантом були б вибори до Верховної Ради, проведені відразу після завершення війни.

Додамо, очільник ЦВК України Олег Діденко в інтервʼю виданні Politico заявив, що, попри війну, в Україні розпочалася підготовка до виборів, які відбудуться після перемоги.

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