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Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине пройдут выборы в следующем году

22 июня 2023 16:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине пройдут выборы в следующем году
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, пройдут ли в Украине выборы в следующем году. По словам украинского лидера, это возможно в случае полного окончания войны.

Об этом сообщает BBC.

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Сначала мир — потом выборы

Президент Зеленский отметил, что согласно законодательству выборы могут проходить только в мирное время, когда нет войны.

"Этот же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны. Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такой, как была до войны", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что спикер Верховной Рады Украины отметил, что выборы в Украине во время войны и действия военного положения невозможны. Самым оптимальным вариантом были выборы в Верховную Раду, проведенные сразу после завершения войны.

Добавим, глава ЦИК Украины Олег Диденко в интервью изданию Politico заявил, что, несмотря на войну, в Украине началась подготовка к выборам, которые пройдут после победы.

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