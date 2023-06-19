Стефанчук пояснив, чи можливі вибори до завершення війни
Вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі. Найоптимальнішим варіантом були б вибори до Верховної Ради, проведені відразу після завершення війни.
Про це спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у інтерв’ю "Українській правді".
Чи можливі вибори на війні
Відповідаючи на запитання про чутки щодо виборів до Верховної Ради уже восени 2023 року, Руслан Стефанчук заявив: "У мене є такий принцип: не знаєш як — дій, як говорить закон".
Спікер Ради підкреслив, що, згідно із чинним законодавством, проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе.
Головні проблеми
Стефанчук перелічив головні проблеми, які виникли б, якщоб вибори в Україні таки спробували провести під час війни.
Це неможливість організації голосування для:
- майже 7 млн українців, які є тимчасовими біженцями у світі;
- мешканців тимчасово окупованих областей.
Крім того, незрозуміло, як можна забезпечити безпеку виборчих об’єктів в умовах війни та регулярних російських обстрілів.
На руку ворогу
Голова Верховної Ради підкреслив також можливий інтерес Росії в такому процесі.
"Якраз якби вибори під час війни були можливі, це могло б призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог", — упевнений Стефанчук.
Тому, за його словами, найправильнішим рішенням буде провести вибори відразу після завершення воєнного стану.
Нагадаємо, очільник ЦВК України Олег Діденко в інтервʼю виданні Politico заявив, що, попри війну, в Україні розпочалася підготовка до виборів, які відбудуться після перемоги.