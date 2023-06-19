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Стефанчук пояснив, чи можливі вибори до завершення війни

19 червня 2023 09:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стефанчук пояснив, чи можливі вибори до завершення війни
Голова ВР Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Верховної Ради
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі. Найоптимальнішим варіантом були б вибори до Верховної Ради, проведені відразу після завершення війни.

Про це спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у інтерв’ю "Українській правді".

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Чи можливі вибори на війні

Відповідаючи на запитання про чутки щодо виборів до Верховної Ради уже восени 2023 року, Руслан Стефанчук заявив: "У мене є такий принцип: не знаєш як — дій, як говорить закон".

Спікер Ради підкреслив, що, згідно із чинним законодавством, проведення виборів під час дії воєнного стану неможливе.

Головні проблеми

Стефанчук перелічив головні проблеми, які виникли б, якщоб вибори в Україні таки спробували провести під час війни.

Це неможливість організації голосування для:

  • майже 7 млн українців, які є тимчасовими біженцями у світі;
  • мешканців тимчасово окупованих областей.

Крім того, незрозуміло, як можна забезпечити безпеку виборчих об’єктів в умовах війни та регулярних російських обстрілів.

На руку ворогу

Голова Верховної Ради підкреслив також можливий інтерес Росії в такому процесі.

"Якраз якби вибори під час війни були можливі, це могло б призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог", — упевнений Стефанчук.

Тому, за його словами, найправильнішим рішенням буде провести вибори відразу після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, очільник ЦВК України Олег Діденко в інтервʼю виданні Politico заявив, що, попри війну, в Україні розпочалася підготовка до виборів, які відбудуться після перемоги.

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