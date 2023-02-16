Renew Europe просуватиме інтереси України до ЄС

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що політична група Європейського парламенту Renew Europe, з якою фракція підписала спільну декларацію, просуватиме Україну в Євросоюзі та національних парламентах. За його словами, у декларації зафіксовано, що парламентарі з обох сторін підтримують якнайшвидший початок переговорів щодо вступу України до ЄС, проведення необхідної підготовчої роботи та підготовку проміжного звіту Європейської комісії та її звіт восени цього року.

Про це повідомив Давид Арахамія повідомив Telegram.

Просування інтересів України до ЄС

"Вчора у Страсбурзі наша депутатська фракція "Слуга Народу" підписала спільну декларацію з політичною групою Європейського Парламенту Renew Europe, яка об'єднує 23 країни, 39 партій, налічує 102 депутати Європейського парламенту, 6 членів Європейської ради на чолі з Президентом Renew Europe ", — повідомив Арахамія.

Renew Europe стане лобістом України на національних рівнях та на рівні ЄС і просуватиме порядок денний, який забезпечить перемогу України.

Що зазначено у декларації

У загальній декларації зафіксовано, що парламентарі з обох сторін виступатимуть за:

збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні з належним обліком винищувачів та ракет великої дальності;

правильний шлях вступу та швидкий початок переговорів, якщо можливо, у 2023 році;

необхідну підготовчу роботу та проміжний звіт Європейської Комісії (навесні цього року) та звіт Європейської Комісії про розширення, який очікується цієї осені;

поступову, але рішучу інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС та ключові галузеві програми;

конкретну пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації та передачі заморожених російських активів безпосередньо для потреб України у відновленні;

вжиття ефективних заходів щодо забезпечення відповідальності та покарання за злочини російської агресії проти України, зокрема щодо створення спеціального трибуналу, що має особливу юрисдикцію;

більше санкцій щодо осіб та компаній, які прямо чи опосередковано підтримують режим Путіна;

повну підтримку мирного плану щодо 10 пунктів, який запропонував Володимир Зеленський;

підготовку до реалізації економічної програми України;

виконання резолюцій, ухвалених Європейським парламентом на підтримку України.

Примітно, що Renew є третьою за потужністю силою в Європарламенті, після Європейської народної партії та соціал-демократами та входить до умовної провладної трійки.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Також глава держави наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки.