Україна запровадить на 50 років санкції проти фінустанов росії: що відомо

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт постанови про введення санкцій проти фінансових установ росії. Документ передбачає введення обмежень на 50 років проти всіх компаній, які зареєстровані або знаходяться в рф і надають фінансові послуги.

Відповідний документ зареєстровано у парламенті за номером 9045.

Що передбачає проєкт постанови

Як зазначається у тексті документа, санкції строком на 50 років будуть застосовані до Центрального банку рф, а також всіх банків і фінустанов, що зареєстровані в рф та надають послуги у росії. Зокрема:

банки;

небанківські кредитні організації;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхові компанії; інвестиційні фонди та інші установи.

Які будуть обмеження

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, санкції включають 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам рф; заборону встановлення ділових відносин; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов рф.

Наголошується, що проєкт уже затвердила РНБО рішенням від 22 лютого. Парламент планує розглянути питання вже найближчим часом.

Нагадаємо, 19 лютого Зеленський уже ввів в дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти 333 громадян рф. До цього списку увійшли, зокрема, посадовці великих російських банків.