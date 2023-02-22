Зеленский поддержал петицию о восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов, — Арахамия

Давид Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о восстановлении декларирования состояния чиновников и депутатов. Законопроект включен в повестку дня девятой сессии ВРУ.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Хочу поблагодарить Президента за поддержку моего законопроекта №8071, который возобновляет представление и проверки электронных деклараций. Накануне в поддержку законопроекта №8071 выступили послы G72" , — написал Арахамия.

По его словам, уже создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить принятие.

"Наша страна ведет тяжелую войну за свое будущее в цивилизованном мире. Поэтому даже во время жестоких боев и ракетных атак чиновники и депутаты должны соответствовать принципам честности и прозрачности", — добавил Арахамия.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политическая группа Европейского парламента Renew Europe, с которой фракция подписала совместную декларацию, будет продвигать Украину в Евросоюзе и национальных парламентах. По его словам, в декларации зафиксировано, что парламентарии с обеих сторон поддерживают скорейшее начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, проведение необходимой подготовительной работы и подготовку промежуточного отчета Европейской комиссии и ее отчет осенью этого года.