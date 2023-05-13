Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский подвел итоги своего визита в Италию arrow

Зеленский подвел итоги своего визита в Италию

13 мая 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подвел итоги своего визита в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своей поездки в Италию. По его словам, Украина станет еще крепче.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Итоги поездки Зеленского в Италию

"Италия продолжит поддержку Украины — настолько, насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию. Соглашаем с Джорджей, Премьер-министром, новые наши совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО", — сообщил Зеленский.

По его словам, есть общая декларация с Италией. Зеленский рассказал, что Рим поддержал начало переговоров в этом году о вступлении Украины в ЕС, а также сигналы относительно НАТО.

Украинский лидер рассказал также о встрече с Папой Римским. По его словам, это был разговор, который может повлиять на историю и остановить российскую агрессию. Зеленский сказал Папе Римскому о преступлениях российских оккупантов и депортации украинских детей.

"Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой — в Украину. И еще одно. Особенно я благодарен всем тем людям, которые были на улицах Рима с нашими, украинскими, флагами, которые встречали украинскую делегацию с открытым сердцем и искренней доброй эмоцией", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.

Также мы писали, что в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Добавим, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет в первый раз после начала полномасштабного вторжения русской Федерации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас