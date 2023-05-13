Зеленский подвел итоги своего визита в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своей поездки в Италию. По его словам, Украина станет еще крепче.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Итоги поездки Зеленского в Италию

"Италия продолжит поддержку Украины — настолько, насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию. Соглашаем с Джорджей, Премьер-министром, новые наши совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО", — сообщил Зеленский.

По его словам, есть общая декларация с Италией. Зеленский рассказал, что Рим поддержал начало переговоров в этом году о вступлении Украины в ЕС, а также сигналы относительно НАТО.

Украинский лидер рассказал также о встрече с Папой Римским. По его словам, это был разговор, который может повлиять на историю и остановить российскую агрессию. Зеленский сказал Папе Римскому о преступлениях российских оккупантов и депортации украинских детей.

"Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой — в Украину. И еще одно. Особенно я благодарен всем тем людям, которые были на улицах Рима с нашими, украинскими, флагами, которые встречали украинскую делегацию с открытым сердцем и искренней доброй эмоцией", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.

Также мы писали, что в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.

Добавим, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет в первый раз после начала полномасштабного вторжения русской Федерации.