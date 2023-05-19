Зеленский во время саммита G7 встретится с Байденом в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Киеве 20 февраля 2023 года. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в городе Хиросима. Встреча состоится в рамках саммита стран "Большой семерки".

Об этом на телемарафоне рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что встреча Зеленского и Байдена состоится "в ближайшие дни".

На вопрос, идет ли речь о встрече в рамках саммита G7, руководитель ОП Украины ответил "Да".

Кроме того, он подтвердил информацию, что делегация Украины из Саудовской Аравии отправляется в Японию.

Также Ермак заявил, что с 19 мая "можно сказать официально о создании коалиции самолетов". По его мнению, Зеленский во время встречи с Байденом "в деталях будет проговаривать не только этот вопрос, но и многие другие вопросы".

Напомним, информационное агентство Bloomberg заявило, что Президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в саммите "Большой семерки" в Японии.

Также мы писали, сегодня, 19 мая, проходит первый день саммита стран G7 в Японии. Лидеры "Большой семерки" согласились вводить дальнейшие санкции против России и подтвердили свое обязательство противостоять "незаконной, неоправданной и непровоцированной" войне РФ в Украине.