Зеленський обговорив зі Столтенбергом подальші дії інтеграції України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 22 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили подальші дії інтеграції України до Альянсу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Зеленського зі Столтенбергом

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО", — розповів глава держави.

Вони поговорили про ситуацію в Чорному морі та ризики, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Зеленський та Столтенберг визначили кроки, які потрібні для відновлення та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту НАТО у Вільнюсі. За його словами, держава отримала великий позитив.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі непростий, але успішний. Він розповів про важливу перемогу України на шляху до НАТО — потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки країни.