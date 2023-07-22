Зеленський обговорив зі Столтенбергом подальші дії інтеграції України до НАТО
Сьогодні, 22 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили подальші дії інтеграції України до Альянсу.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Розмова Зеленського зі Столтенбергом
"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО", — розповів глава держави.
Вони поговорили про ситуацію в Чорному морі та ризики, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.
Зеленський та Столтенберг визначили кроки, які потрібні для відновлення та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту НАТО у Вільнюсі. За його словами, держава отримала великий позитив.
Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі непростий, але успішний. Він розповів про важливу перемогу України на шляху до НАТО — потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки країни.