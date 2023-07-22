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Зеленский обсудил со Столтенбергом дальнейшие действия интеграции Украины в НАТО

22 июля 2023 16:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил со Столтенбергом дальнейшие действия интеграции Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшие действия интеграции Украины в Альянс.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", — рассказал глава государства.

Они поговорили о ситуации в Черном море и о рисках, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Зеленский и Столтенберг определили шаги, которые нужны для восстановления и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора".

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, государство получило большой позитив.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе непростой, но успешный. Он рассказал о важной победе Украины на пути в НАТО — мощных оборонных договоренностях и согласованной странами G7 Совместной декларации поддержки страны.

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