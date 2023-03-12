Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Они обсудили движение Украины в Европейский Союз.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Глава государства поздравил Петра Павела с официальным вступлением в должность. Зеленский проинформировал президента Чехии о ситуации на фронте и нуждах Украины в безопасности.

"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с россией. По его словам, соответствующий указ уже обнародован.

Также мы писали, что пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.

Добавим, Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию россии в "московию". Глава государства напомнил, что такие вещи являются компетенцией правительства и попросил премьер-министра проработать этот вопрос.