Зеленський обговорив з Остіном посилення української ППО
У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони країни Ллойд Остіном. Головною темою зустрічі стало продовження військової підтримки та забезпечення України для протистояння російській агресії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Про що говорили Зеленський та Остін
Як повідомляє Зеленський, з Ллойд Остіном вони говорили про постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження Україні. До того ж глава української держави наголосив на важливості посилити систему ППО.
Окрім цього, сторони розглянули розвиток військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США.
"Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції", — додав Зеленський.
Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.
Також під час свого робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Конгресу. Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою та потреби України у ППО.