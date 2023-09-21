Зеленський обговорив з Остіном посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: ОП

У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони країни Ллойд Остіном. Головною темою зустрічі стало продовження військової підтримки та забезпечення України для протистояння російській агресії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Як повідомляє Зеленський, з Ллойд Остіном вони говорили про постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження Україні. До того ж глава української держави наголосив на важливості посилити систему ППО.

Окрім цього, сторони розглянули розвиток військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США.

"Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Також під час свого робочого візиту в США президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Конгресу. Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою та потреби України у ППО.