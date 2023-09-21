Зеленский обсудил с Остином усиление украинской ПВО
В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны страны Ллойдом Остином. Главной темой встречи стало продолжение военной поддержки и обеспечения Украины для противостояния российской агрессии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
О чем говорили Зеленский и Остин
Как сообщает Зеленский, с Ллойдом Остином они говорили о поставках артиллерийских систем и средств дальнего поражения Украине. К тому же глава украинского государства отметил важность усилить систему ПВО.
Кроме того, стороны рассмотрели развитие военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США.
"Украина заинтересована во взаимодействии с международными партнерами в наращивании собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции", — добавил Зеленский.
Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.
Также во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Конгресса. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины в ПВО.