Зеленский обсудил с Остином усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: ОП

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны страны Ллойдом Остином. Главной темой встречи стало продолжение военной поддержки и обеспечения Украины для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Как сообщает Зеленский, с Ллойдом Остином они говорили о поставках артиллерийских систем и средств дальнего поражения Украине. К тому же глава украинского государства отметил важность усилить систему ПВО.

Кроме того, стороны рассмотрели развитие военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США.

"Украина заинтересована во взаимодействии с международными партнерами в наращивании собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции", — добавил Зеленский.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Также во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Конгресса. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины в ПВО.