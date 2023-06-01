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Зеленский обсудил с европейскими лидерами коалицию истребителей для Украины

1 июня 2023 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с европейскими лидерами коалицию истребителей для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами европейских стран. Он поговорил с ними о коалиции истребителей.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с европейскими лидерами

Глава государства рассказал, что на встрече они обсудили вопрос о начале тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов.

"Договорились после предстоящих консультаций с американской стороной продолжить работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов "Небесного щита Украины" на следующей встрече в формате "Рамштайн", — сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии по евроатлантической интеграции Украины. Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была подписана Декларация о поддержке Румынией в отношении Украины в ЕС.

Также писали, что 31 мая Владимир Зеленский находился с визитом в Одесской области. Он посетил раненых военных и вручил им государственные награды. Награды также получили военные медики.

Добавим, Владимир Зеленский принял участие в конференции по случаю Международного дня защиты детей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Он зачитал рассказ из дневника маленького мариупольца.

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