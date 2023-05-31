Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У новому зверненні Зеленський розповів про роль морського зернового експорту arrow

У новому зверненні Зеленський розповів про роль морського зернового експорту

31 травня 2023 23:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У новому зверненні Зеленський розповів про роль морського зернового експорту
Президент України на Одещині. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наприкінці 462-го дня повномасштабної війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з традиційним зверненням. Поділився враженнями від поїздки на Одещину: провів там засідання Ставки Верховного Головнокомандувача країни та обговорив питання продовольчої безпеки.  

Саме звернення  оприлюднене на сторінці Президента України у Telegram та на сайте Офису Президента України.

Читайте також:

На Одещині Президент України Володимир Зеленський спеціальну увагу приділив безпеці в Чорному морі та зерновому коридору.

"Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства — це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі", — заявив Володимир Зеленський.

Про зернову блокаду

  • Порт "Південний" фактично заблокований. Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному "Південному". І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай.
  • Менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів.
  • Блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати. 

Також глава держави повідомив, що в Одесі провів нараду щодо розвитку нашої портової інфраструктури.

​Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в Одесі провів засідання Ставки. Зеленський розповів, що на засіданні було заслухано командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB