У новому зверненні Зеленський розповів про роль морського зернового експорту

Президент України на Одещині. Фото: Офіс Президента України

Наприкінці 462-го дня повномасштабної війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з традиційним зверненням. Поділився враженнями від поїздки на Одещину: провів там засідання Ставки Верховного Головнокомандувача країни та обговорив питання продовольчої безпеки.

Саме звернення оприлюднене на сторінці Президента України у Telegram та на сайте Офису Президента України.

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На Одещині Президент України Володимир Зеленський спеціальну увагу приділив безпеці в Чорному морі та зерновому коридору.

"Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства — це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі", — заявив Володимир Зеленський.

Про зернову блокаду

Порт "Південний" фактично заблокований. Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному "Південному". І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай.

Менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів.

Блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати.

Також глава держави повідомив, що в Одесі провів нараду щодо розвитку нашої портової інфраструктури.

​Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в Одесі провів засідання Ставки. Зеленський розповів, що на засіданні було заслухано командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.