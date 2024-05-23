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Зеленський обговорив участь у Глобальному саміті миру з лідерами держав

23 травня 2024 20:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський обговорив участь у Глобальному саміті миру з лідерами держав
Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Голова держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму дописі в Telegram в четвер, 23 травня.

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Підготовка до Глобального саміту миру

"Сьогодні провів окремі телефонні розмови з Президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії", — написав Зеленський.

Головною темою спілкування була підготовка до Глобального саміту миру. Лідери зазначили участь своїх країн у Саміті та обговорили двосторонню співпрацю між їхніми державами.

Президент подякував всім, хто підтримує Україну в захисті від російського терору.

Зеленський обговорив участь у Глобальному саміті миру з лідерами держав - фото 1
Скриншот допису Володимира Зеленського

Раніше глава румунської держави підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру, що відбудеться у червні у Швейцарії.

Також ми писали про те, що Зеленський назвав основні цілі майбутнього Саміту миру.

Володимир Зеленський
ООН
Норвегія
Греція
саміт

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