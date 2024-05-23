Зеленский обсудил участие в Глобальном саммите мира с лидерами государств
Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем сообщении в Telegram в четверг, 23 мая.
Подготовка к Глобальному саммиту мира
"Сегодня провел отдельные телефонные разговоры с Президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии", — написал Зеленский.
Главной темой общения была подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры отметили участие своих стран в Саммите и обсудили двустороннее сотрудничество между государствами.
Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в защите от российского террора.
Ранее глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.
Также мы писали, что Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.
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