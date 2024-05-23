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Зеленский обсудил участие в Глобальном саммите мира с лидерами государств

23 мая 2024 20:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский обсудил участие в Глобальном саммите мира с лидерами государств
Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем сообщении в Telegram в четверг, 23 мая.

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Подготовка к Глобальному саммиту мира

"Сегодня провел отдельные телефонные разговоры с Президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии", — написал Зеленский.

Главной темой общения была подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры отметили участие своих стран в Саммите и обсудили двустороннее сотрудничество между государствами.

Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в защите от российского террора.

Зеленский обсудил участие в Глобальном саммите мира с лидерами государств - фото 1
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Ранее глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Также мы писали, что Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.

Владимир Зеленский
ООН
Норвегия
Греция
саммит

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