Зеленский обсудил участие в Глобальном саммите мира с лидерами государств

Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем сообщении в Telegram в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Подготовка к Глобальному саммиту мира

"Сегодня провел отдельные телефонные разговоры с Президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии", — написал Зеленский.

Главной темой общения была подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры отметили участие своих стран в Саммите и обсудили двустороннее сотрудничество между государствами.

Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в защите от российского террора.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Ранее глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Также мы писали, что Зеленский назвал основные цели предстоящего Саммита мира.