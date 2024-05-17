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Зеленський назвав основні цілі майбутнього Саміту миру

17 травня 2024 11:37
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Зеленський розповів про цілі майбутнього Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Також він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією. 

Про це президент повідомив у спілкуванні з журналістами в п'ятницю, 17 травня. 

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Майбутній Саміт миру та очікування Зеленського щодо нього

Глава України зазначив, що під час майбутнього Саміту миру він сподівається на безпекові угоди для держави, насамперед йдеться про гарантії безпеки щодо ядерної та енергетичної безпеки.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не штовхають західні союзники Україну до перемовин з Росією, Зеленський зазначив, що ніхто не змушує таке робити, але подібні натяки є в атмосфері світу.

"Ми хочемо в результаті отримати комюніке. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на півдні. Тому що вони б'ють по портах — це і інфраструктура, і море, і економіка", — розповів Зеленський про свої очікування від Саміту миру.

Також президент підкреслив, підчас літнього Саміту Україна буде прагнути повернути всіх своїх полонених військових та дітей, яких вивезли в РФ.

"Перед тим як говорити з РФ, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом. Працюємо в різних напрямах. Я розмовляю з лідерами. Дипломатами Андрій Єрмак займається. Вчора він презентував із Расмуссеном в Данії аналітичний документ щодо України в НАТО. І в Брюсселі він із нашою командою зустрічався з багатьма послами, включаючи Китай і Глобальний Південь, щодо Саміту", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Президент Зеленський повідомляв, що до участі можуть доєднатися всі континенти. Також він нагадав, що Росію не запросили на Саміт, і підкреслив, що вона хоче зірвати переговори між країнами.

Президент Зеленський 14 травня провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили майбутній Глобальний саміт миру та необхідність додаткового озброєння для України.

Володимир Зеленський
Європейський союз
переговори
саміт
президент
війна в Україні
Росія

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