Зеленський обговорив із Байденом надання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом питання надання далекобійної та іншої зброї. Також Зеленський подякував американському президенту за рішення про надання Україні танків Abrams, яке заклало основу для танкової коаліції та посилення української ППО системою Patriot.

Про це український лідер повідомив на спільній пресконференції, передає "Укрінформ".

Спільна пресконференція

"Цього тижня вже рік нашої незламності, нашої боротьби проти російської агресії, і дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном Президентом: моїм та нашою командою візитом у Вашингтон у грудні та візитом Президента США та його команди у Києві сьогодні. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутні на полі бою, у посиленні наших воїнів та звільненні наших територій", — сказав Зеленський.

Водночас український лідер уточнив, що сьогодні з Байденом він проговорив питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну, і до цього її не було. Він також зазначив, що очікується новий потужний пакет оборонної допомоги США для України.

"Саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що російські спроби реваншу не матиме шансів, і ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору рф і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги", — зазначив Президент України.

Нагадаємо, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.