Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины arrow

Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

20 февраля 2023 13:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
Президент США Джо Байден
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время своего визита в Киев, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против рф из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слаба и Запад разделен.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте также:

Заявление Байдена

В ходе визита в Киев, президент США Джо Байден заявил, что обсудил дальнейшую поддержку Украины. Он анонсировал новую поставку вооружений, включая артиллерийские боеприпасы, системы противоброневых устройств и радиолокационные системы, чтобы помочь украинцам защитить свою территорию. 

Кроме того, в ближайшее время будут объявлены новые санкции против представителей элиты и компаний, которые поддерживают российскую военную машину или обходят санкции. 

Байден отметил, что США играли важную роль в создании коалиции, которая поддерживает Украину от Атлантического до Тихого океана, и обеспечивали всестороннюю поддержку от союзников в виде военной, экономической и гуманитарной помощи, которая будет продолжаться.

"Я анонсирую очередную поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы, чтобы помочь защитить украинцев от ударов с воздуха. Также позже на этой неделе мы объявим дополнительные санкции против представителей элиты и компаний, которые пытаются обходить санкции или поддерживают российскую военную машину", — сказал американский президент.

Напомним, ранее мы писали, что США призывают Украину перейти к контрнаступлению. В Белом доме успокаивают, что все оружие придет вовремя.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:28 Потребление электроэнергии в Украине увеличилось: в Укрэнерго объяснили, есть ли сейчас дефицит мощности

13:23 ПриватБанк блокирует некоторые счета без уведомления: в банке дали объяснение

Новина з фото

13:04 14 млн грн убытков из-за незадекларированной техники: должностным лицам таможни объявлено подозрения

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

13:00 Штормовое предупреждение: одесситов призывают без необходимости не выходить из дома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:56 “Война с рф — глобальный конфликт, затрагивающий ядерную и продовольственную безопасность мира”, — Подоляк

Новина з фото

12:55 Визит Джо Байдена в Киев в фотографиях

12:55 ​​​Байден в Киеве передал путину привет через Twitter: что написал президент США

12:52 "Хорошо, что забил, но победа важнее": Зинченко оценил игру "Арсенала"

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Срочная новость

12:21 Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:02 В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек

Новина з відео

06:00 Масленица 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

Новина з відео

20:06 Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне

Новина з відео

16:31 Новая "бавовна" в Донецке: зафиксирован "прилет" в здание оккупационной "прокуратуры"

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Актуальное по теме

None 20 Февраль 13:28

Потребление электроэнергии в Украине увеличилось: в Укрэнерго объяснили, есть ли сейчас дефицит мощности

None 20 Февраль 13:29

ПриватБанк блокирует некоторые счета без уведомления: в банке дали объяснение

None 20 Февраль 13:16

14 млн грн убытков из-за незадекларированной техники: должностным лицам таможни объявлено подозрения

None 20 Февраль 13:02

Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB