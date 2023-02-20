Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
Во время своего визита в Киев, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против рф из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слаба и Запад разделен.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Заявление Байдена
В ходе визита в Киев, президент США Джо Байден заявил, что обсудил дальнейшую поддержку Украины. Он анонсировал новую поставку вооружений, включая артиллерийские боеприпасы, системы противоброневых устройств и радиолокационные системы, чтобы помочь украинцам защитить свою территорию.
Кроме того, в ближайшее время будут объявлены новые санкции против представителей элиты и компаний, которые поддерживают российскую военную машину или обходят санкции.
Байден отметил, что США играли важную роль в создании коалиции, которая поддерживает Украину от Атлантического до Тихого океана, и обеспечивали всестороннюю поддержку от союзников в виде военной, экономической и гуманитарной помощи, которая будет продолжаться.
"Я анонсирую очередную поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы, чтобы помочь защитить украинцев от ударов с воздуха. Также позже на этой неделе мы объявим дополнительные санкции против представителей элиты и компаний, которые пытаются обходить санкции или поддерживают российскую военную машину", — сказал американский президент.
Напомним, ранее мы писали, что США призывают Украину перейти к контрнаступлению. В Белом доме успокаивают, что все оружие придет вовремя.