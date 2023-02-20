Зеленский обсудил с Байденом предоставление дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом вопрос предоставления дальнобойного и другого оружия. Также Зеленский поблагодарил американского президента за решение о предоставлении Украине танков Abrams, которое заложило основу для танковой коалиции и усиление украинской ПВО системой Patriot.

Об этом украинский лидер сообщил на совместной пресс-конференции, передает "Укринформ".

Совместная пресс-конференция

"На этой неделе уже год нашей несокрушимости, нашей борьбы против российской агрессии, и очень символично, что мы укрепляем нашу устойчивость двумя встречами с господином Президентом: моим и нашей команды визитом в Вашингтон в декабре и визитом Президента США и его команды в Киеве сегодня. Результаты этих визитов, безусловно, будут ощутимы на поле боя, в усилении наших воинов и освобождении наших территорий", — сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер уточнил, что сегодня с Байденом он проговорил вопросы дальнобойного оружия и и оружия, которые еще могут поставляться в Украину, и до этого его не было. Он также отметил, что ожидается новый мощный пакет оборонной помощи США для Украины.

"Именно сейчас такой весомый пакет является однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов, и мы вместе защитим наши украинские города, наших людей от террора рф и мощно укрепим импульс к нашей победе", — отметил Президент Украины.

Напомним, что во время своего визита в Киев, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против рф из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слабая и Запад разделен.