Президент США Джо Байден прибыл в Киев, — российский оппозиционер Марк Фейгин
Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин сообщил, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Ранее в столице был замечен кортеж американской дипломатии.
Об этом Фейгин написал в своем Telegram.
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Что известно
Утром стражи порядка перекрыли центр столицы Украины. В частности, речь идет о бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также Шулявском мосту.
Также жители Киева сообщали об ограниченном движении у посольства США. В частности, на месте уже находятся журналисты Новини.LIVE, которые следят за ситуацией.
Некоторые Telegram-каналы даже зафиксировали на дорогах столицы кортеж дипломатии США.
Первоначально официально стало известно, что в Киев прибыла парламентская делегация Израиля. Кроме того, Reuters пишет также о визите премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
Ранее издание Politico писало, что глава Белого дома Джо Байден планировал 20-22 февраля визит в Польшу и разговоры, что он может заехать и в украинскую столицу.
Напомним, ранее мы писали, что США призывают Украину перейти к контрнаступлению. В Белом доме успокаивают, что все оружие придет вовремя.