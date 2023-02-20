Президент США Джо Байден прибыл в Киев, — российский оппозиционер Марк Фейгин

Владимир Зеленский с Джо Байденом

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин сообщил, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Ранее в столице был замечен кортеж американской дипломатии.

Об этом Фейгин написал в своем Telegram.

Что известно

Утром стражи порядка перекрыли центр столицы Украины. В частности, речь идет о бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также Шулявском мосту.

Также жители Киева сообщали об ограниченном движении у посольства США. В частности, на месте уже находятся журналисты Новини.LIVE, которые следят за ситуацией.

Некоторые Telegram-каналы даже зафиксировали на дорогах столицы кортеж дипломатии США.

Первоначально официально стало известно, что в Киев прибыла парламентская делегация Израиля. Кроме того, Reuters пишет также о визите премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Ранее издание Politico писало, что глава Белого дома Джо Байден планировал 20-22 февраля визит в Польшу и разговоры, что он может заехать и в украинскую столицу.

Напомним, ранее мы писали, что США призывают Украину перейти к контрнаступлению. В Белом доме успокаивают, что все оружие придет вовремя.