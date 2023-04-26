Зеленский наконец-то провел переговоры с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры Украины и КНР
Наконец-то состоялись переговоры лидеров Украины и Китая. Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с Си Цзиньпином, назвал его продолжительным и содержательным.
Об этом глава государства сообщил на своем Twitter-аккаунте.
Долгожданные переговоры
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Этот разговор глава Украинского государства охарактеризовал как "продолжительный" и "содержательный".
Детали от украинской стороны
О чем конкретно говорили Зеленский и Си, украинский президент не стал говорить.
Но, отметил Президент, он верит, что этот разговор вместе с назначением посла Украины в Китае "даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений".
Первые комментарии
Переговоры между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Ермак сделал это в присущем себе стиле, пиктограммами и практически без слов.
Напомним, что Си Цзиньпин после визита в Москву планировал поговорить с Владимиром Зеленским, но долгое время откладывал этот разговор. Как объясняли в Пекине, из-за занятости лидера КПК и Китайской Народной Республики.
Владимир Зеленский же пригласил Си Цзиньпина посетить Украину.