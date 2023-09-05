Зеленський подав до Ради законопроєкт про призначення Умєрова міністром оборони
Президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ проект постанови щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України. Раніше у парламенті його звільнили з посади голови Фонду держмайна.
Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради.
Призначення Умєрова
За його призначення має проголосувати Верховна Рада завтра, 6 вересня.
Зміни у Міністерстві оборони України
Сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.