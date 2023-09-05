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Зеленський подав до Ради законопроєкт про призначення Умєрова міністром оборони

5 вересня 2023 17:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський подав до Ради законопроєкт про призначення Умєрова міністром оборони
Рустем Умеров. Фото: УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ проект постанови щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України. Раніше у парламенті його звільнили з посади голови Фонду держмайна.

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Призначення Умєрова

За його призначення має проголосувати Верховна Рада завтра, 6 вересня. 

Постанова Верховної Ради

Зміни у Міністерстві оборони України

Сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.

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