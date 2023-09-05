Зеленский подал в Раду законопроект о назначении Умерова министром обороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ проект постановления о назначении Рустема Умерова министром обороны Украины. Ранее в парламенте его уволили с должности главы Фонда госимущества.
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
Назначение Умерова
За его назначение должна проголосовать Верховная Рада завтра, 6 сентября.
Изменения в Министерстве обороны Украины
Сегодня, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Напомним, Кабинет Министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначения Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.