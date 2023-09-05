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Зеленский подал в Раду законопроект о назначении Умерова министром обороны

5 сентября 2023 17:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский подал в Раду законопроект о назначении Умерова министром обороны
Рустем Умеров. Фото: УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ проект постановления о назначении Рустема Умерова министром обороны Украины. Ранее в парламенте его уволили с должности главы Фонда госимущества.

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

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Назначение Умерова

За его назначение должна проголосовать Верховная Рада завтра, 6 сентября.

Постановление Верховной Рады

Изменения в Министерстве обороны Украины

Сегодня, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Напомним, Кабинет Министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначения Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

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