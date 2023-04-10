Володимир Зеленський на зустрічі з засновником компанії Virgin Group Річардом Бренсоном. Фото: пресслужба Президента

Сьогодні, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з засновником Virgin Group Річардом Бренсоном подякував за підтримку України.

Про це інформує Володимир Зеленський.

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"Зустрівся із засновником компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став новим амбасадором UNITED24", — написав Президент.

Крім того він додав, що подякував за потужні меседжі на підтримку нашої країни у часи цієї війни проти російського агресора.

Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості.

Він наголосив, що одне з головних завдань — зберігати увагу світу до війни росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав: "цінності, за які сьогодні бореться Україна у війні проти росії, близькі кожному народу. Чим більше світ знатиме про російську агресію та злочини окупантів, тим швидше агресор програє".