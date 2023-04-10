Владимир Зеленский на встрече с основателем компании Virgin Group Ричардом Брэнсоном. Фото: пресс-служба Президента

Сегодня, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с основателем Virgin Group Ричардом Бренсоном поблагодарил за поддержку Украины.

Об этом информирует Владимир Зеленский.

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"Встретился с основателем компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Бренсоном, который стал новым послом UNITED24", — написал Президент.

Кроме того, он добавил, что поблагодарил за мощные месседжи за поддержку нашей страны во времена этой войны против российского агрессора. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности.

Он подчеркнул, что одна из главных задач — сохранять внимание мира к войне россии против Украины, которая продолжается уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении сказал: "ценности, за которые сегодня борется Украина в войне против россии, близки каждому народу. Чем больше мир будет знать о российской агрессии и преступлениях оккупантов, тем быстрее агрессор проигрывает".