Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський сказав, що може прискорити поразку росії: вечірнє відеозвернення arrow

Зеленський сказав, що може прискорити поразку росії: вечірнє відеозвернення

8 квітня 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Цінності, за які сьогодні бореться Україна у війні проти росії, близькі кожному народу. Чим більше світ знатиме про російську агресію та злочини окупантів, тим швидше агресор програє. 

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні. 

Читайте також:

За що воює Україна

"Цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нашого народу. Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст", — сказав він. 

Зеленський наголосив, що чим більше людей у світі знатиме про російську агресію, тим швидше росія програє війну. 

"Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України – повернеться всім у світі", — сказав глава держави. 

Хороші новини про допомогу партнерів

"Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для нашої держави – по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших звʼязків зі світом, по нашому руху до НАТО. Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи", — зазначив Президент. 

Зеленський також зауважив, що є й новий, уже 35-й оборонний пакет від США.

"Ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америко!" — сказав він. 

Також Зеленський зазначив, що німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій у нашу країну. Зокрема, йдеться про проєкти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, й соціальній стабільності. 

Президент нагадав, що Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. 

"Це допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості", — наголосив він. 

Зеленський поінформував, що Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для нашої артилерії. 

Він також повідомив нові санкційні рішення – від Австралії та Нової Зеландії. 

Також Зеленський відзначив рішення Литви про запрошення України в НАТО на Вільнюському саміті.

"Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB