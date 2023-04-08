Зеленський сказав, що може прискорити поразку росії: вечірнє відеозвернення

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Цінності, за які сьогодні бореться Україна у війні проти росії, близькі кожному народу. Чим більше світ знатиме про російську агресію та злочини окупантів, тим швидше агресор програє.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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"Цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нашого народу. Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст", — сказав він.

Зеленський наголосив, що чим більше людей у світі знатиме про російську агресію, тим швидше росія програє війну.

"Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України – повернеться всім у світі", — сказав глава держави.

Хороші новини про допомогу партнерів

"Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для нашої держави – по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших звʼязків зі світом, по нашому руху до НАТО. Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Росомак" – 200 машин. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи", — зазначив Президент.

Зеленський також зауважив, що є й новий, уже 35-й оборонний пакет від США.

"Ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америко!" — сказав він.

Також Зеленський зазначив, що німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій у нашу країну. Зокрема, йдеться про проєкти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, й соціальній стабільності.

Президент нагадав, що Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро.

"Це допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості", — наголосив він.

Зеленський поінформував, що Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для нашої артилерії.

Він також повідомив нові санкційні рішення – від Австралії та Нової Зеландії.

Також Зеленський відзначив рішення Литви про запрошення України в НАТО на Вільнюському саміті.

"Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною.