Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем заявив, що Україна зараз воює за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Він наголосив, що саме наша держава захищає цілі та принципи Статуту ООН.

Відео з зустрічі Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Саме зараз і саме Україна — на передовій не просто боротьби, а реальної війни за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй", — наголосив Зеленський.

Він подякував генсеку, його команді та всій Організації Обʼєднаних Націй. За словами Президента України, вони однаково з нами трактують необхідність захищати загальнолюдські цінності та міжнародний порядок.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сьогодні, 8 березня, він прибув у Київ з візитом.

Також ми писали, що Президент України заявив, що всіх російських вбивць, кожного організатора цієї агресії буде покарано. За словами Зеленського, це не просто мрія — це вже робота, яка ведеться.

Додамо, глава держави розповів, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом як росія. Він зазначив, що членство в Європейському Союзі та НАТО забезпечить безпеку.