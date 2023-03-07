В Україну прибуде генсек ООН: деталі візиту

Антоніу Гутерріш

Завтра, 8 березня, в Україну прибуде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським, щоб обговорити зернову угоду.

Про це повідомляє Reuters.

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Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш вже прибув до Польщі на шляху до України. За його словами, генсек ООН обговорить продовження зернової угоди "в усіх її аспектах та інші відповідні питання".

"120-денна угода, спочатку укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні і продовжена в листопаді, буде продовжена 18 березня, якщо жодна зі сторін не висловить заперечень. Росія дала зрозуміти, що необхідно усунути перешкоди для експорту її власної сільськогосподарської продукції, перш ніж вона дозволить Україні продовжити чорноморську зернову угоду", — йдеться в повідомленні.

У липні 2022 року було укладено трирічну угоду, в якій ООН погодилася сприяти експорту російського продовольства і добрив.

Дюжаррік повідомив, що Гутерріш повинен повернутися в Нью-Йорк у четвер.

Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф.

Згідно з даними ООН, Україна наразі експортувала понад 23 мільйони тонн переважно кукурудзи та пшениці. Основними пунктами призначення відправлень були Китай, Іспанія, Туреччина, Італія та Нідерланди.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив на щорічній сесії Ради ООН з прав людини та заявив про тривожний дзвінок у зневазі прав людини у всьому світі. Він зазначив, що російське вторгнення в Україну стало наймасовішим порушенням прав людини, яке спостерігається у світі.

Також ми писали, що Антоніу Гутерріш готовий виступати посередником у російсько-українській війні. Втім лише за умови, якщо про це попросять обидві сторони.