Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сьогодні, 8 березня, він прибув у Київ з візитом.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
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Деталі
"Радий вітати сьогодні в Києві — уже втретє від початку повномасштабної російської агресії — Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН", — написав Зеленський.
За його словами, дуже важливо, що саме у столиці України вони говорять про повернення миру, міжнародну безпеку та повну силу Статуту ООН.
Нагадаємо, в Україні 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. З нагоди свята до українських жінок звернувся і Президент України Володимир Зеленський.
Також ми писали, що Президент України заявив, що всіх російських вбивць, кожного організатора цієї агресії буде покарано. За словами Зеленського, це не просто мрія — це вже робота, яка ведеться.
Додамо, глава держави розповів, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом як росія. Він зазначив, що членство в Європейському Союзі та НАТО забезпечить безпеку.