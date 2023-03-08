Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина сейчас воюет за все те принципы, на которых основывается международная жизнь. Он подчеркнул, что именно наше государство защищает цели и принципы Устава ООН.
Видео со встречи Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
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"Именно сейчас и именно Украина — на передовой не просто борьбе, а реальной войны за все те принципы, на которых основывается международная жизнь. Именно сейчас и именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН. А значит, именно сейчас и именно в Украине решается, каким будет будущее ООН и какова будет глобальная роль Организации Объединенных Наций", — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил генсека, его команду и всю Организацию Объединенных Наций. По словам Президента Украины, они одинаково с нами трактуют необходимость защищать общечеловеческие ценности и международный порядок.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Сегодня, 8 марта, он прибыл в Киев с визитом.
Также мы писали, что Президент Украины заявил, что все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии будут наказаны. По словам Зеленского, это не просто мечта — это уже работа, которая ведется.
Добавим, глава государства рассказал, как Украине жить дальше рядом с таким агрессивным соседом как россия. Он отметил, что членство в Европейском Союзе и НАТО обеспечит безопасность.