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Зеленський на засіданні Ставки обговорив розблокування Чорного моря

24 липня 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський на засіданні Ставки обговорив розблокування Чорного моря
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він обговорив ситуацію на фронті та розблокування Чорного моря.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

За словами Зеленського, на Ставці було обговорено такі питання: 

  • Актуальна ситуація та планування українських наступальних і оборонних дій;
  • відповідь України на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині;
  • розблокування Чорного моря та "зерновий коридор". 

На Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, начальника ГУР Буданова та віцепрем’єра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту агропродукції. Він наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій.

Також ми писали, що термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Додамо, Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

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