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Зеленский на заседании Ставки обсудил разблокировку Черного моря

24 июля 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский на заседании Ставки обсудил разблокировку Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он обсудил ситуацию на фронте и разблокировку Черного моря.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

По словам Зеленского, на Ставке были обсуждены следующие вопросы:

  • Актуальная ситуация и планирование украинских наступательных и оборонных действий;
  • ответ Украины на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию;
  • разблокировка Черного моря и "зерновой коридор".

На Ставке заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова.

"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно экспорта агропродукции. Он подчеркнул, что нужно готовиться к любому развитию событий.

Также мы писали, что срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Добавим, Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

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