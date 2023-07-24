Зеленский на заседании Ставки обсудил разблокировку Черного моря
Сегодня, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он обсудил ситуацию на фронте и разблокировку Черного моря.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Заседание Ставки
По словам Зеленского, на Ставке были обсуждены следующие вопросы:
- Актуальная ситуация и планирование украинских наступательных и оборонных действий;
- ответ Украины на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию;
- разблокировка Черного моря и "зерновой коридор".
На Ставке заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова.
"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", — добавил Зеленский.
Напомним, сегодня, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно экспорта агропродукции. Он подчеркнул, что нужно готовиться к любому развитию событий.
Также мы писали, что срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.
Добавим, Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".