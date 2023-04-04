Шмигаль провів зустріч із міністром Німеччини Робертом Габеком: що обговорили сторони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату ФРН Робертом Габеком. Німецький бізнес готовий розширити своє виробництво та нарощувати присутність на українському ринку.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

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Шмигаль та Габек

Сторони обговорили необхідні механізми із представниками німецьких компаній. Основне питання було про страхування воєнних ризиків для бізнесу, що допоможе активізувати економічну діяльність в Україні. Вже існує пілотний проєкт із MIGA та перші проєкти з американською компанією DFC, і в цей час розглядається можливість створення подібного інструменту з Німеччиною.

Габек підкреслив, що Україна має значний потенціал у сферах критичної сировини, переробки та військових технологій, які можуть принести багато переваг та перспектив для бізнесу. Крім того, він висловив сподівання на підтримку та участь Німеччини та німецьких компаній у повоєнному оновленні України.

"Україна має потенціал у сфері критичної сировини, переробки та military-tech, які можуть принести багато переваг та перспектив для бізнесу. Також розраховуємо на підтримку та участь Німеччини та німецьких компаній у повоєнному оновленні нашої держави", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, що у Чернігівській області Володимир Зеленський зустрівся з Віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Обговорили нагальні питання.

Президент наголосив, що українці цінують дієву підтримку та солідарність з Україною Уряду Німеччини та особисто Роберта Габека з перших днів повномасштабного вторгнення росії на українські землі.