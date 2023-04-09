Зеленский может посетить Германию в мае, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить немецкий город Аахен в мае. Ему хотят вручить премию Карла Великого.

Об этом сообщает Bild.

Читайте также:

Подробности

Награда вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премию Карла Великого должен получить Владимир Зеленский и народ Украины. В обосновании решения говорится, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и ее ценности".

Премия Карла Великого должна стать большим символом дружбы между Германией и Украиной.

Издание сообщает, что на церемонии с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц.

Вероятно, Президент Украины посетит Аахен в мае. Это был бы его первый визит в Германию с начала полномасштабного вторжения рф. Однако планируемое летнее наступление украинцев может означать, что Зеленский не сможет уехать из страны и будет вынужден выступить по видеосвязи.

Вручение премии должно было состояться 18 мая, однако из-за того, что Шольц едет на саммит G-7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные перед этой датой.

Напомним, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек извинился перед Украиной за несвоевременные поставки оружия. По его словам, правительство слишком поздно приняло решение о передаче столь необходимой бойцам ВСУ техники.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Габеком. Немецкий бизнес готов расширить свое производство и увеличивать присутствие на украинском рынке.

Добавим, Зеленский отметил, что ценности, за которые сегодня борется Украина в войне против россии, близки каждому народу. Чем больше мир будет знать о российской агрессии и преступлениях оккупантов, тем быстрее агрессор проигрывает.